«Меня бешенство охватило»: хозяин кота, который забаррикадировался в квартире, раскрыл причины «конфликта»

Злую шутку над собственным хозяином сыграл кот Бублик. Рыжий котофей непроизвольно забаррикадировался в жилище, закрыв входную дверь на щеколду. По данным ГУ МЧС России по Московской области, у спасателей ушло около 20 минут на то, чтобы подогнать вышку, добраться до окна четвертого этажа и забраться в квартиру через окно.

Спустя некоторое время 26-летний Алексей вспоминает историю, которую теперь знает вся Шатура, с улыбкой. Он вернулся домой с дачи и не смог попасть домой. Дверь была заперта изнутри. Но в квартире при этом никого не было… Кроме питомца, которого владельцу пришлось оставить на пару суток.

«Я сразу решил, что это проделки кота, и меня такое бешенство охватило! – вспоминает Алексей. – Выхожу на улицу, а эта рыжая морда торчит в окне и смотрит вопрошающе. Что, говорю, доигрался? Но потом дошло, что Бублик не мог этого сделать специально».

Фото: [ из личного архива Алексея ]

Когда прибыли спасатели, они объяснили парню, что вскрыть дверь без потерь будет невозможно: задвижку придется либо выбивать ломом, либо вырезать целый кусок двери автогеном. Поэтому решено было пойти по более трудоемкому, но эффективному пути. Специалисты забрались по автовышке до четвертого этажа, залезли в окно и открыли дверь изнутри.

Как в итоге кот мог закрыться дома? Конечно, отмечает ветеринар из Домодедова Павел Холодов, блокировка двери – это не хулиганство и не умышленная месть за двухдневное отсутствие хозяина, а скорее – стечение обстоятельств.