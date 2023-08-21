«Меня будто оглушили»: мать узнала о героической гибели сына на фронте

Дмитрий Вторушин из Забайкальского края стал героем спецоперации. Неожиданно для всех и, скорее всего, для самого себя, в самый ответственный момент своей жизни он сделал выбор. И выбор этот был вопреки инстинктам самосохранения.

Дома рядового Вторушина, которому едва стукнул 21 год, ждали мама, младший брат и любимая девушка, с которой он хотел связать свою жизнь. Планов на будущее у парня было много, но все они в одночасье рухнули, когда подразделение Дмитрия попало под минометный обстрел ВСУ.

Тогда один из военных получил ранение. Увидев, как друг истекает кровью, Дима бросился прикрывать его. Солдат закрыл парня своим телом и спас ему жизнь. Однако сам Вторушин получил ранение, не совместимое с жизнью. Один из осколков угодил в брюшную полость.

Материнское сердце всегда чувствует беду. В день гибели Дмитрия, 29 августа, мама бойца Олеся не находила себе места, с утра до вечера была в слезах.

«На следующий день мне сообщили. А пятого сентября принесли официальное извещение: «Героически погиб при выполнении служебного долга». Я не могла поверить, что все это происходит со мной, с нами. Земля ушла из-под ног, меня как будто оглушили, наступил мрак», — делится Олеся в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня.

Диму наградили орденом Мужества посмертно, а при жизни он успел получить медаль «За боевые заслуги». Прощание с Дмитрием состоялось седьмого сентября 2022 года в городе Краснокаменске Забайкальского края, где боец взрослел.

О том, каким рос Дмитрий Вторушин, читайте в нашем материале.