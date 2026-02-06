Комик Нурлан Сабуров, задержанный ранее в аэропорту Внуково из-за запрета на въезд в Россию, до сих пор находится в терминале. Об этом пишет телеграм-канал «112».

По имеющейся информации, у юмориста недостаточно средств для самостоятельной покупки билета на обратный рейс.

Как сообщают источники, Сабуров был крайне удивлен развитием событий и на этапе задержания интересовался, ожидает ли его принудительная депортация. Согласно действующим процедурам, ему в итоге придется покинуть территорию Российской Федерации.

Для обеспечения выдворения артиста были задействованы воздушные маршалы — специальные сопровождающие, которые вылетели, чтобы забрать его на рейс обратно в Дубай (ОАЭ). В настоящее время комик ожидает их прибытия и организации своего отъезда.

