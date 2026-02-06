«Меня депортируют?»: Сабуров в панике — известный комик остался без копейки в аэропорту Внуково
Телеграм-каналы: Нурлан Сабуров остался в аэропорту без денег на обратный билет
Комик Нурлан Сабуров, задержанный ранее в аэропорту Внуково из-за запрета на въезд в Россию, до сих пор находится в терминале. Об этом пишет телеграм-канал «112».
По имеющейся информации, у юмориста недостаточно средств для самостоятельной покупки билета на обратный рейс.
Как сообщают источники, Сабуров был крайне удивлен развитием событий и на этапе задержания интересовался, ожидает ли его принудительная депортация. Согласно действующим процедурам, ему в итоге придется покинуть территорию Российской Федерации.
Для обеспечения выдворения артиста были задействованы воздушные маршалы — специальные сопровождающие, которые вылетели, чтобы забрать его на рейс обратно в Дубай (ОАЭ). В настоящее время комик ожидает их прибытия и организации своего отъезда.
Ранее верующим назвали пять молитв, которые помогут справиться с опасностью.