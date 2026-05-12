«Меня просят написать по собственному»: как бизнес пытается увольнять без денег, а работники идут в суд

Российский рынок труда переживает тектонический сдвиг. Компании, еще недавно охотившиеся за кадрами и бравшие людей «на вырост», теперь сворачивают проекты и запускают волны сокращений. По данным консалтинговой компании Get Experts, в 2025 году увольнения прошли в каждой четвертой организации — доля таких предприятий за два года взлетела с 10 до 25 процентов. Однако уволить неэффективного или просто ненужного сотрудника оказалось настолько сложно юридически и репутационно, что в стране сформировался целый феномен «профессиональных уволенных», а бизнес заговорил о поиске способов расставаться с людьми «без истерик», передает РБК .

Как пояснила управляющий партнер Kontakt InterSearch Марина Тарнопольская, публичные заявления «Сбера» и ВТБ о планах сократить 15–20 процентов персонала перестали быть частной кадровой повесткой и превратились в сигнал всему рынку. Крупный бизнес больше не делает вид, что можно бесконечно сохранять команды в неизменном виде, игнорируя стратегию и эффективность. Наиболее остро проблема стоит в IT, финтехе, цифровом маркетинге и консалтинге, особенно в Москве, Петербурге и Новосибирске. В малом и среднем бизнесе ситуация усугубляется ограниченными ресурсами на юристов и грубыми нарушениями процедур, что вызывает еще более жесткое сопротивление.

По словам юриста Виктории Алферовой, каждый второй запрос от работника сейчас звучит так: «Меня просят написать по собственному» или «Меня сокращают, но без выходного пособия». И чем выше оклад специалиста, тем сильнее работодатель не хочет платить. Адвокат Виктория Рыбалко добавила, что последние полгода-год за консультациями все чаще обращаются высокооплачиваемые технические специалисты, которых когда-то приглашали для масштабной цифровизации, а теперь настойчиво предлагают подписать соглашение о расторжении договора.

Сами работники, вооруженные юридическими знаниями из соцсетей и чатов, стремятся выжать максимум. В BLS констатируют, что 87 процентов кадровиков фиксируют рост числа конфликтов с сотрудниками, требующими выгодных условий. Юрист новосибирской компании «Первомай» Арина Водопьянова подтверждает: вопрос об увольнении задают и работодатели, и работники по три-четыре раза в неделю, причем люди все чаще идут в суд, понимая, что рисков для них нет, а получить можно гораздо больше.

Судебная практика действительно на стороне сотрудников. Как пояснил адвокат Егор Солнцев, практически единственный законный способ увольнения по инициативе работодателя — это сокращение с предупреждением за два месяца и выплатой двух-трех средних заработков. Даже если сотрудник не выполняет план, доказать его неэффективность в суде крайне сложно — суд, скорее всего, спишет провал на ситуацию на внешнем рынке. Основатель юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров напомнил, что любые формальные недочеты в процедуре — невзятая объяснительная, незафиксированный проступок, нарушенные сроки — толкуются в пользу работника.

На этом фоне, по словам члена центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Саида Гафурова, работодатели все чаще применяют тактики «выдавливания»: ставят невыполнимые задачи, внезапно меняют KPI, лишают премий или переводят в удаленные регионы без офиса. Многие уходят добровольно, не получая компенсаций. При этом, как показывает статистика BLS, ошибки в процедуре допускаются в 75 процентах случаев, и именно они становятся причиной проигрыша в судах.

Консультант Юлия Бестужева, в прошлом директор по персоналу в дочерних компаниях «Роснефти», «Газпрома» и «Стройтрансгаза», подвела итог: чем чаще бизнес жалуется на сложность увольнения, тем меньше он уверен в качестве ранее принятых кадровых решений. С управленческой точки зрения увольнение — это всегда последствие ошибок работодателя на этапе найма, постановки задач и определения критериев результата. Именно размытые ожидания и отсутствие измеримых показателей, а не коварство сотрудников, закладывают мину под будущие трудовые войны.