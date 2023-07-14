«Меня судят за церковь и веру»: наместник Лавры митрополит Павел успел сказать несколько слов перед отправкой в СИЗО

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что с решением суда об реальном аресте на время следствия по делу об госизмене и отправке его в следственный изолятор не согласен.

По словам митрополита Павла, на Украине происходят невиданные до сего времени гонения на каноническую Украинскую православную церковь под полным покровительством властей страны.

«Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше дело моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам», – заявил митрополит Павел, его цитирует ТАСС.

После оглашения приговора у митрополита УПЦ Павла забрали его крест и посох, после чего православного священнослужителя отправили в СИЗО. Поддерживать своего Владыку к зданию украинского суда пришли десятки простых православных жителей Украины.