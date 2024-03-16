Меняем город вместе: жителям Дубны предлагают проголосовать за территории для благоустройства наукограда

Каждый житель Дубны сможет выбрать, какой участок города больше всего нуждается в изменениях. Набравшая больше всего голосов территория будет благоустроена в соответствии с программой «Формирование комфортной городской среды», которая действует до 2030 года. Ее продлевал президент России.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Федеральный проект предполагает активное благоустройство городских территорий. Каких именно - решают жители в ходе голосования. Возможность улучшить ряд локаций есть и у жителей Дубны. До 30 апреля они смогут выбрать, какую именно территорию подвергнут приятным изменениям в 2025 году.

Среди кандидатов на благоустройство — пешеходная зона у ДК «Октябрь», а также сквер на улице Сахарова, напротив школы №9.

Голосование началось по ссылке https://50.gorodsreda.ru/. Потребуется авторизация через Госуслуги.

Глава городского округа Дубна напомнил, что с 15 по 17 марта жители могут воспользоваться поддержкой волонтеров на избирательных участках по следующим адресам:

— ул. Сахарова, д.17;

— пл. Космонавтов д.1;

— ул. Свободы, д.20