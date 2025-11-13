Меняем привычный сигнал: как в Мисайлове оптимизировали светофор и снизили пробки

В поселке Мисайлово Ленинского округа на Володарском шоссе оптимизировали работу светофора у жилого комплекса «Пригород Лесное». Теперь выезд с территории комплекса стал удобнее, а поток автомобилей и пешеходов распределяется эффективнее, особенно в выходные дни.

Корректировка режимов работы светофоров была проведена из-за роста интенсивности движения, пробок и обращений жителей. Изменения увеличили пропускную способность участка на 10–15%.

Оптимизация существующих светофоров будет продолжена в рамках программы повышения безопасности и эффективности дорожного движения в Ленинском округе. Все работы по установке новых светофорных объектов на 2025 год уже завершены.