Меню долгожителей: как северные суперфуды спасут от весеннего истощения

Затяжные морозы и дефицит солнечного света неизбежно приводят к истощению внутренних ресурсов организма. К началу весны многие жители региона сталкиваются с так называемым «нутритивным голодом», который проявляется в постоянной сонливости, снижении концентрации и общей раздражительности. Специалисты связывают это состояние с нарушением циркадных ритмов и колоссальными энергозатратами на терморегуляцию. Однако эксперты уверены: природа подготовила все необходимое для быстрого возвращения в тонус, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Нутрициолог и гастроблогер Лидия Квашнина подчеркивает, что восстановление должно базироваться на местных продуктах, которые генетически максимально близки жителям региона. Стратегия питания должна быть восстанавливающей и адаптогенной. В основе такого рациона лежит жирная рыба, в случае с ЯНАО — чир, омуль и нельма. Употребление этих деликатесов три-четыре раза в неделю позволяет компенсировать нехватку витамина D и омега-3 жирных кислот, жизненно важных для работы мозга и стабильного настроения.

Не менее важным элементом весеннего меню является мясо северного оленя — уникальный источник железа и цинка. В сочетании с ферментированными продуктами, такими как квашеная капуста или моченая брусника, такой рацион эффективно нормализует микрофлору кишечника и стимулирует выработку серотонина. Для сохранения тепла и энергии нутрициолог рекомендует не отказываться от умеренного потребления животных жиров и наваристых горячих бульонов из дичи или рыбы.

Особое внимание стоит уделить способам приготовления. Чтобы сохранить максимум пользы, лучше использовать щадящие методы: запекание или тушение. Из северных ягод — клюквы, морошки и черники — рекомендуется готовить «живые» морсы без кипячения. Лидия Квашнина дает финальный совет по выбору продуктов. По словам эксперта, ставку нужно делать на местные продукты. На Ямале это рыба, дичь, ягоды, дикоросы, орехи, оленина. Они генетически и исторически подходят вашему организму лучше любых экзотических суперфудов и являются лучшим лекарством от зимней усталости. Также врач отметила, что полезно будет пропить весенний курс рыбьего жира.

Список продуктов для восстановления сил на основе рекомендаций врача будет выглядеть так:

Северная рыба и мясо: чир, омуль, нельма, сиг, а также мясо северного оленя (источники омега-3 и железа).

Речная и морская рыба средних широт: судак, щука, карп или доступная сельдь и скумбрия (богаты фосфором и полезными жирами).

Дикоросы и садовые ягоды: клюква, морошка, а также черная смородина, облепиха и шиповник (рекордсмены по содержанию витамина C).

Корнеплоды: свекла, морковь и тыква (содержат бета-каротин и клетчатку для очищения организма).

Ферментированные продукты: квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы без уксуса и натуральный кефир (поддерживают иммунитет через микрофлору).

Животные жиры: сливочное масло высокого качества и домашнее сало (необходимы для защиты легких и синтеза гормонов).

Зелень и проростки: укроп, петрушка, зеленый лук и пророщенная пшеница (источники живого хлорофилла и фолиевой кислоты).

Крупы: гречка и овсянка долгой варки (дают «долгую» энергию и магний для нервной системы).

Мед и продукты пчеловодства: перга или цветочная пыльца (природные биостимуляторы).

Травяные чаи: иван-чай, чабрец или листья малины (помогают мягко вывести токсины).

Однако стоит отметить, что советы по питанию — не панацея. При длительной усталости после зимы и подозрительных симптомах важно вовремя обращаться к врачу.

