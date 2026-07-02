Меню на иероглифах и китайский в штате: как Благовещенск готовит кофейни и бары к наплыву гостей из КНР
«Вести»: конкурс по привлечению туристов из КНР стартовал в Благовещенске
В Благовещенске запустили конкурсный отбор среди объектов размещения и заведений общепита, ориентированный на привлечение туристов из Китая. Инициативу совместно реализуют региональное Агентство гостеприимства и министерство внешних связей и туризма. На данный момент поступило семь заявок, передают «Вести — Амурская область».
Среди претендентов — два проекта, открывшихся минувшей весной в центральной части города, недалеко от гостиницы, популярной у гостей из КНР. Собственница кофейни сообщила, что заведение полностью готово к приему иностранцев: меню переведено на китайский, в штат наняты сотрудники со знанием языка. В лаунж-баре тоже перевели меню на иероглифы и сейчас маркируют весь витринный ассортимент.
Всего финансовую поддержку получат десять победителей. Прием заявок продлится до 21 июля, затем специальная комиссия выедет на места и проверит соответствие объектов установленным стандартам. Окончательные итоги конкурса объявят 30 июля.