Менопауза в 35 лет: врач назвала причины раннего угасания репродуктивной функции

Менопауза больше не является уделом женщин за 50 — все чаще врачи фиксируют случаи, когда организм сворачивает репродуктивную программу уже к 40 годам и даже раньше. Современные женщины следят за собой, посещают косметологов и врачей, но природа берет свое. Акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснила, почему запас яйцеклеток тает быстрее, чем у предыдущих поколений, и можно ли остановить этот процесс.

Женский организм с детства носит в себе ограниченный ресурс — набор яйцеклеток, заложенный еще во внутриутробном развитии. Никакая косметология или здоровый образ жизни не добавят новых. Природа распорядилась так, что после 30 лет выработка эстрогена начинает постепенно снижаться, а с приходом менопаузы и вовсе сходит на нет. Нормальным считается возраст от 44 до 56 лет. Но все чаще звучат диагнозы «ранняя менопауза» (40–45 лет) и даже «преждевременная» — до 40.

Почему часы пошли быстрее

Исторически женщины проводили большую часть репродуктивного периода в состоянии беременности и кормления. В эти месяцы яйцеклетки не расходовались. Современный уклад диктует иные правила: одна-две беременности за всю жизнь, а все остальное время — регулярные менструации, каждый месяц сжигающие драгоценный овариальный резерв.

«Пока женщина беременна, ее яйцеклетки не тратятся. Сегодня же весь репродуктивный возраст идет активный расход. Есть основания предполагать, что менопауза сдвигается, хотя окончательной статистики пока нет», поясняет Любовь Ерофеева.

Сохранить запас помогает гормональная контрацепция — именно поэтому многие гинекологи выступают за этот метод предохранения.

Враги репродуктивной системы

К раннему истощению яичников ведет целый комплекс факторов. В списке — хронический стресс, курение, неправильное питание с ожирением, сбитый режим сна, низкая физическая активность, плохая экология и даже генетическая предрасположенность. Отсутствие родов тоже играет роль: организм, который ни разу не использовал свою главную биологическую функцию, может «закрыть программу» досрочно.

Когда гормонов не хватает: симптомы

То, что раньше называли климаксом, сегодня медики именуют патологическим течением менопаузы или тяжелой постменопаузой. Организм, лишенный привычной дозы эстрогена, начинает компенсировать потери по-своему — например, набирать вес. Жировая ткань берет на себя роль производителя женских гормонов, пусть и не самого лучшего качества.

Симптоматика знакома многим: горячие приливы к лицу и верхней части тела, ночная потливость, учащенное сердцебиение, перепады настроения, проблемы с мочеиспусканием. Волосы тускнеют, ногти слоятся, кожа теряет эластичность и покрывается морщинами. В долгосрочной перспективе — остеопороз и риски для сердечно-сосудистой системы. Ученые подтверждают: чем раньше наступила менопауза, тем выше угроза для сосудов и сердца.

Можно ли отложить неизбежное?

Остановить природный механизм полностью не получится. Но современная фармакология предлагает инструменты для компенсации. Речь не о биодобавках, а о полноценных лекарственных препаратах — либо содержащих молекулы, идентичные женским эстрогенам, либо искусственно созданные аналоги. Грамотно подобранная терапия способна сгладить симптомы, замедлить внешние проявления старения и сохранить качество жизни на долгие годы.