«Меньше алкоголиков будут песни горланить»: россияне поддержали новые поправки в один закон

Госдума приняла поправки в закон о реализации отдельных положений налоговой политики, предусматривающие индексацию акцизов на алкоголь, табак и другие подакцизные товары.

Индексация акцизов произойдет на 5% в 2024 году, на 4% в 2025 и 2026 годах. Будут установлены разные ставки для всевозможных видов алкогольной и табачной продукции.

Например, даже на жидкости для электронных систем доставки никотина стоимость акцизы составит уже 23 рубля за 1 мл в 2026 году. Отметим, что средним стандартным объемом считается упаковка на 30 мл. А на алкогольную продукцию к аналогичному году акциз возрастет с 613 до 696 рублей за литр.

«Ну и правильно, попил минералки, подышал свежим воздухом — и в троллейбус»; «Здорово, меньше алкоголиков будут по ночам под окнами песни горлопанить»; «Как же все-таки грамотно у нас в стране подобные моменты отслеживают. Я только за, надоели эти подделки и пьяницы», — поддержали поправки в закон россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что со следующего года в РФ начнется постепенный отказ от бумажных акцизов на табак и пиво.