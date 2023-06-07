Меньшова «подлила масла в огонь» колкой фразой в соцсетях, поставив на место Гордон

В интернете разразился скандал двух звезд. В конфликте замешаны российская актриса Юлия Меньшова и звездный юрист Екатерина Гордон. Спор возник на фоне оскорбительного высказывания юристки в адрес Меньшовой. Но и та сумела отстоять свою честь, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Все началось с того, что артистка поставила под сомнение профессиональные навыки Гордон. Она, в свою очередь, не смогла пройти мимо и развернула обсуждение данной ситуации среди публики. Катерина уверена в том, что Меньшова – лицемерка, которая хочет казаться пушистой и милой. Это заявление попало в СМИ, а Гордон поспешила удалить запись.

Несмотря на это, Юлия Меньшова все же увидела одну из новостей, посвященных своему оскорблению. Она высмеяла звездного юриста одной фразой в соцсетях: "Ну, хоть какие-то смешные новости сегодня".