Мэр американского города выловила в океане 30 килограммов кокаина

Мэр города Тампа в Соединенных Штатах Америки Джейн Кастор выловила более 30 килограммов кокаина на рыбалке с семьей. Об этом рассказала городская газета Tampa Bay Times .

Мэр обнаружила огромную партию запрещенных веществ случайно, рыбача с семьей в Атлантическом океане на лодке. Как сообщили в газете, семья отправилась туда ради поимки лобстеров.

Кастор раньше работала в полиции, поэтому при обнаружении кокаина, сразу опознала, что оказалось на ее крючке, и сообщила об этом береговой охране.

Власти рассказали о находке, которую выловил «отдыхающий лодочник» еще месяц назад, но только сейчас стало известно, что этим лодочником была мэр города.

В газете рассказали, что семейство мэра провела остальной отпуск в рыбалке. Наркотиков они больше не обнаружили, но наловили около шестидесяти лобстеров.