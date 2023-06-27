Мэр Донецка заявил, что при обстреле ВСУ погибла одна женщина

По словам Кулемзина, обстрел произошел в Петровском районе города. Там же был поврежден дом частного сектора. Об этом пишет RT

Мэр Донецка, Алексей Кулемзин, сообщил о трагической смерти женщины в результате обстрела города украинскими войсками. Он назвал этот случай варварским, а украинских военных – карателями в своих социальных сетях. Согласно поступившей от него информации, женщина погибла в Петровском районе, где так же повредили один из домов частного сектора.

Эта трагедия стала еще одним напоминанием о том, что конфликт продолжается, а мирные жители попадают под обстрелы и страдают. Ранее украинские войска нанесли удар по городу Приморску в Запорожской области, что еще раз подчеркивает насилие и хаос, связанные с этим конфликтом.