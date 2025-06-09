Мэр Екатеринбурга вступился за арестованного журналиста URA.RU

Журналист, известный своими расследованиями о работе городской администрации, был задержан 6 июня по подозрению в даче взятки полицейскому за доступ к служебной информации. При этом отметили, что журналист помогал чиновникам корректировать работу. Как выразился екатеринбургский мэр, Аллаяров проводил «обычную журналистскую практику» и делал это профессионально.

«Я человек публичный, к [просьбам о комментариях] отношусь абсолютно спокойно, а также к объективной критике. Ее было много, на основании чего мы и выводы всегда делали, работу свою корректировали. Наверное, Денис выделялся на общем фоне какими-то смелыми публикациями, оценками, имел свои источники информации. Сейчас все об этом говорят, это обычная журналистская практика», — поделился градоначальник.

Напомним, по версии следствия Аллаяров передал 20 тысяч рублей своему дяде — сотруднику полиции. Сам журналист и редакция URA.RU называют обвинения провокацией.

Коллеги характеризуют Аллаярова как принципиального профессионала, который с 2019 года освещал политическую жизнь региона. С ноября 2023 года он возглавлял свердловскую редакцию URA.RU. Сейчас журналист содержится в СИЗО, где проходит обязательный карантин.

Ранее сообщалось, что в URA.RU выступили с заявлением после скандального ареста редактора.