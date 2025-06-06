В URA.RU выступили с заявлением после скандального ареста редактора

Редакция URA.RU опубликовала заявление, в котором назвала арест своего журналиста Дениса Аллаярова необоснованным и даже жестоким.

Суд отправил журналиста в СИЗО на два месяца по обвинению во взятке в 20 тысяч рублей, в то время как второго фигуранта дела — человека, якобы получившего эти деньги, отпустили без содержания под стражей.

Адвокаты Аллаярова пытались добиться отсрочки заседания, чтобы подготовить документы и провести медицинское обследование: у журналиста есть хронические заболевания, которые требуют наблюдения. Однако суд отказал, не объяснив причин. Кроме того, во время заключительного слова Аллаярова из зала вывели журналистов, что редакция расценивает как попытку ограничить огласку дела.

В URA.RU подчеркивают, что Аллаяров как профессиональный журналист неоднократно освещал острые темы, и его арест может быть связан с профессиональной деятельностью. Редакция проводит параллель с делом Ивана Голунова, задержанного шесть лет назад.

Дело Аллаярова уже вызвало широкий резонанс. Коллеги, депутаты, сенаторы и правозащитники выразили поддержку журналисту и потребовали пересмотра решения суда.

Ранее сообщалось, что 6 июня редактору URA.RU официально предъявили обвинение.