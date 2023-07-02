Мэр французского города заявил о нападении неизвестных на его семью

Стало известно, что некая группа людей напала на дом главы Л'Ай-ле-Роз. В результате этого пострадали ребенок и жена градоначальника. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

В своих социальных сетях Винсент Жанбрюн рассказал о том, что ночью злоумышленники оказались на территории его дома, где также находилась семья самого мэра. Как он сообщает, неизвестные нанесли имущественный ущерб: они подожгли машину и протаранили здание, чтобы устроить пожар со спящими внутри женой и детьми.

В итоге пострадал только один из них вместе с матерью. Жанбюрн не уточняет, что конкретно с ними произошло. Однако он ничем не мог помочь в ту ночь, потому что находился в здании мэрии. К слову, не установлены мотивы вандалов.