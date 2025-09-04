Мэр Казани заявил, что троечники становятся мэрами и руководителями регионов

Мэр Казани Ильсур Метшин, выступая перед учащимися гимназии № 19, привёл неожиданную цитату главы Татарстана: «Из отличников получаются отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов». Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Таким образом, Метшин, видимо, хотел мотивировать школьников, демонстрируя, что успех в жизни не всегда напрямую зависит от академических оценок.

Впрочем, завершая своё выступление, мэр сделал важную оговорку, подчеркнув, что ученикам всё же «нужно стараться» в учёбе.

Ильсур Метшин занимает пост мэра Казани с 2005 года, что делает его одним из рекордсменов по продолжительности пребывания на посту мэра среди глав крупных российских городов.

