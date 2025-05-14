Мэр Краснодара обрадовался большому количеству могил военнослужащих

Мэр Краснодара Евгений Наумов, по данным телеграм-канала «Расстрига», выразил радость от большого количества могил красноармейцев на городском кладбище. Об этом пишет «Газета.ру».

В Краснодаре завершили реконструкцию воинского и офицерского секторов Всесвятского кладбища: там провели масштабное озеленение, обновили мраморные скрижали, поменяли тротуар. Также восстановили памятник Алеше и могилы братьев Игнатовых.

Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-канал, реакция Наумова удивила некоторых жителей.

«Радостно было видеть большое количество могил с красными звездами. Так во время субботников почтили память героев. Смотришь на россыпь звезд и понимаешь: Краснодар — город настоящих патриотов!» — говорилось в посте в канала Наумова.

Позже пост поправили, заменив сомнительное предложение на «приковывают внимание и красные звезды на могилах». Вероятно, в пресс-службе просто произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что журналисты получили ответ от мэрии на запрос о бездорожье в Кузбассе.