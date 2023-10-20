Мэр Москвы рассказал о масштабных изменениях в области столичного здравоохранения

Как пишет издание «Утро.ру» , эффективность лечения в городе возросла в несколько раз.

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись, где поделился достижениями в медицинской сфере за последние пару лет.

Так, например, стало известно, что была усовершенствована вся система онкологической помощи. Столичные жители отныне могут получить полный цикл онкопомощи на базе пяти современных центров, вместо нескольких разрозненных.

Также к своему завершению подходит модернизация инфекционной службы. Расширилась программа скрининга новорожденных москвичей.

Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, все же стоит обратить внимание на то, сколько корпусов больниц были капитально отремонтированы – а их оказалось более четырех десятков.