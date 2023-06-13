Мэр Москвы заявил, что в 2023 году в столице появятся не менее 90 ультрабыстрых станций для заряда электробусов

Сергей Собянин сообщил, что власти столицы намерены увеличить общий парк экологичного транспорта примерно в два раза, достигнув количества в более 2000 электробусов. Об этом пишет издание «Утро.ру»

На данный момент по Москве ездят порядка 1000 из них. Но властями было принято решение расширить сеть ультрабыстрых станций для зарядки подобного типа транспорта. К концу этого года станций будет около 90, подключенных к 12 адресам. К концу 2024 – более 300, по словам мэра столицы, опубликованным в социальных сетях.

Благодаря этому увеличится количество курсирующих электробусов по городу. Отечественные производители уже подписали контракты с Москвой на поставку необходимой техники. Тысячу транспортных единиц предоставит «КамАз», две сотни – «Группа ГАЗ».