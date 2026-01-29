Мэр Нью-Йорка заявил о катастрофическом уровне бедности в городе

По данным мэра Нью-Йорка Зокрана Мамдани, озвученным в эфире телеканала CNBC , масштабы социального неравенства в мегаполисе достигли критической отметки.

Согласно его заявлению, около 25% населения города, что соответствует каждому четвертому жителю, в настоящее время находятся за чертой бедности.

«У нас один из четырех человек живет за чертой бедности», — привел статистику градоначальник.

Примечательно, что эта тревожная ситуация складывается на фоне сохраняющегося за Нью-Йорком статуса одновременно финансовой столицы и города с самой высокой стоимостью жизни в Соединенных Штатах. Таким образом, мегаполис демонстрирует парадоксальную картину, где экстремальное богатство и острая бедность существуют в непосредственной близости, подчеркивая глубину экономического разрыва.

Ранее сообщалось о том, что около половины американцев не могут оплатить бытовые расходы.