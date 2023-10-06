Мэр-Нью-Йорка заявил об исчерпании в городе мест для мигрантов

Нью-Йорк не сможет больше размещать у себя беженцев из других стран. В нем нет ни свободных мест для их приема, ни свободных рабочих мест.

Эрик Адамс сразу после выступления в штате Пуэбла сообщил прессе, что возглавляемый им город исчерпал все возможности принимать на своей территории мигрантов. В нем уже проживает 800 тысяч выходцев из штата Пуэбла, не считая мигрантов из других мест и стран. При этом их только за последний год прибыло порядка 120 тысяч.

«В Нью-Йорке больше нет места. Наши сердца бесконечны, но наши ресурсы - нет», - подчеркнул он.

Про его обращение рассказало агентство Associated Press. Мэр заявил, что его город сейчас переживает очень трудные времена. Они являются таковыми как для приезжих, так и для местных жителей.