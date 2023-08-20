Как заявил Геннадий Труханов, установленный солнцу русской поэзии монумент был воздвигнут не по приказу из Москвы, а сделан на собранные простыми одесситами средства. Хотя бы поэтому, как подчеркнул мэр Одессы, памятник трогать не нужно.

Труханов напомнил, что русского поэта и творчество Александра Сергеевича Пушкина любят и уважают как люди во всем мире, так и множество простых украинцев.

«Этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы, и устанавливали одесситы, никакая не власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал», - написал Труханов в соцсетях.

В россии заявление Труханова уже назвали - скорее популистским. По словам военкора Александра Коца, одесский мэр известный флюгер и ранее неоднократно менял свое мнение под давлением националистически настроенных свидомых.

В качестве примера Коц напомнил о ситуации с памятником Екатерине II, сносу которого Труханов сначала противился, а потом полностью одобрил этот вандальный акт.