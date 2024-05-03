Мэр Орска отказался уходить в отставку из-за паводков

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что из-за серьезных паводков в Оренбургской области будет «не по-человечески, не по-государственному» уходить в отставку. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на федеральный канал.

Орск и оренбургские поселения затопило после прорыва дамбы, при этом пострадали многие дома. Кто-то временно лишился дачи, а кто-то настоящего жилого дома. Людей размещали в пунктах временного пребывания, отправляли к родным, помогали перевозить ценные вещи. Делалось все возможное для спасения жизней и здоровья граждан на фоне подтоплений.

Мэр Орска недавно откровенно ответил, уйдет ли он в отставку из-за произошедшего буйства стихии.

«Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? Я четко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать то, что необходимо для их обустройства», – сказал градоначальник.

Напомним, что дамбу в Орске прорвало в начале апреля. С тех пор в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Более четырех тысяч домов остались без газоснабжения, до сих пор ведутся работы по устранению последствий.

Ранее сообщалось, что состояние Цимлянской плотины вызывает опасения у жителей.