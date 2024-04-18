Общественники Ростова переживают из-за состояния Цимлянской плотины, сообщает rostovgazeta.ru . Они убеждены, что в регионе могут повториться события Орска, где вследствие прорыва дамбы затопило целый населенный пункт.

Общественники рассказали, что опасения о затоплении Ростовской области у них появились еще в 2019 году.

«Тогда бывший инженер Цимлянской ГЭС снял ролик, в котором говорил, что дамба находится практически в аварийном состоянии, и эта проблема тянется еще с советских лет», — рассказывает представитель общественной организации Ольга Волкова.

Общественникам стало также известно, что летом 2019 года неизвестные лица демонтировали порядка 300 метров железобетонных дренажных труб при помощи тяжелой землеройной техники. Грунтовые воды сдвинулись. Некоторые участки вблизи плотины уже затоплены грунтовыми водами.

Общественники отправляли официальные запросы в различные региональные ведомства, получая один и тот же ответ: поводов для беспокойств нет. Тогда активисты провели собственную проверку на плотине.

«Пообщались с бывшим главным инженером — техническим специалистом пенсионного возраста. Он рассказал, что проблемы по Цимлянской ГЭС начались еще в советское время, когда прошел определенный срок», — рассказывает полковник внутренней службы, представитель ростовской общественной организации Владимир Харсеев.

Общественники призывают обратить внимание на состояние Цимлянской плотины.

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