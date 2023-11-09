Мэр Стрежевого в Томской области запустил голосование в Сети по поводу своего увольнения

Мэр города Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко устал жить «в потоке постоянного негатива» со стороны местных жителей и запустил в Сети голосование по поводу своей отставки.

Дениченко пожаловался, что жители Стрежевого ставят ему в вину все проблемы, вплоть до поведения подростков и даже собак.

«Частенько возникает вопрос – на кой оно мне, если все вокруг недовольны? Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь?» – написал градоначальник.

Дениченко пообещал уйти в отставку, если за нее проголосует большинство жителей. На данный момент за его увольнение высказались 59% стрежевчан.