Мэр Сыктывкара раскрыл подробности карантина в школах города: что произошло с детьми

В Сыктывкаре сохраняются ограничения в трех школах на фоне сезонного подъема заболеваемости вирусными кишечными инфекциями. Об этом проинформировал мэр города Максим Мартышин, пишет ИА «Комиинформ».

По словам градоначальника, с 16 февраля карантин покинут школа № 35 и Коми национальная гимназия. Уже сегодня, 14 февраля, возобновила учебный процесс школа № 22 в Эжве. Однако пока закрытыми остаются школа № 12, школа № 21 и Гимназия имени Пушкина, расположенная на улице Петрозаводской. Руководитель администрации подчеркнул, что говорить о полном спаде заболеваемости преждевременно, но процесс возвращения учебных заведений к обычному режиму идет постепенно. Он уточнил, что число заболевших учеников держится на уровне ниже одного процента от общего количества школьников, что позволяет осторожно смягчать ограничения.

В Управлении Роспотребнадзора по Коми пояснили, что причиной карантина стал сезонный всплеск вирусных кишечных инфекций. Ведомство проводит эпидеми расследование в организованных коллективах, где выявлены связанные между собой случаи заболеваний. Специалисты реализуют весь комплекс необходимых противоэпидемических мер.

В ходе проверок производится отбор проб питьевой воды, готовых блюд и смывов с поверхностей в школьных пищеблоках. Лабораторные исследования Центра гигиены и эпидемиологии показали, что готовая продукция полностью соответствует нормативам. Для локализации очагов инфекции организовано медицинское наблюдение за контактными лицами из числа детей и персонала, проводятся лабораторные обследования и заключительная дезинфекция. В случае необходимости вводятся ограничения и разобщение коллективов.

Родителям рекомендовано при симптомах кишечной инфекции немедленно обращаться к врачам. Образовательным учреждениям предписано усилить утренние фильтры, ежедневно осматривать работников пищеблоков, не допускать к занятиям лиц с признаками заболеваний, проводить регулярные уборки с дезинфицирующими средствами и строго соблюдать личную гигиену.

Ранее сообщалось, почему современные люди стали чаще умирать во сне.