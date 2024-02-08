Мэр Владивостока потребовал отменить в городе концерты Арбениной и Орбакайте

Глава Владивостока Константин Шестаков направил соответствующее письмо организаторам выступлений исполнительниц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной с рекомендацией.

Как передает «МЦУ Владивостока», в своем обращении мэр настоятельно рекомендовал отменить проведение указанных шоу в административном стративном центре Приморского края.

По информации паблика, ранее с просьбой к городским властям отменить концерты во Владивостоке Орбакайте и Арбениной обратились члены общественного движения «Культурный фронт России». Там подчеркнуль, что выступление указанных артисток, не поддержавших СВО, в Городе воинской славы как минимум неуместны.

Пресс-служба мэрии Владивостока в свою очередь подчеркивает, что окончательное решение об отмене выступлений, с учетом общественного мнения, лежит на организаторах шоу.

Выступление Кристины Орбакайте запланировано на 19 марта нынешнего года в КСК «Фетисов Арена». Концерт Дианы Арбениной должно состоятся там же 27 февраля.