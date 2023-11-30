Мэр Волгодонска добровольно ушел в отставку

Глава администрации Волгодонска в Ростовской области Сергей Макаров сообщил, что уходит в отставку по собственному желанию.

В соцсетях он написал, что гордума его отставку приняла. При этом Макаров ничего не сказал про мотивы, которые побудили его покинуть пост главы города.

Уже бывший мэр выразил уверенность, что Волгодонск не останется без квалифицированных управленцев, а все начатые ранее проекты будут завершены.

Волгодонск – город атомщиков с населением 168 тысяч человек. В городе находится крупнейший завод атомного машиностроения «Атоммаш», а в 16 км от Волгодонска – Ростовская АЭС.