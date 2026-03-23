В мире происходит то, что еще несколько месяцев назад казалось невозможным. Война на Ближнем Востоке перекрыла главные артерии мировой торговли. Но если о нефти говорят каждый день, то о другом — более страшном — последствии молчат. Около 70 тысяч тонн продовольствия для беднейших стран мира застряли в открытом море. И если ситуация не изменится до июня, 45 миллионов человек могут оказаться на грани голода.

Цифры, которые пробивают

Директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Коринн Флейшер в интервью Financial Times назвала пугающие цифры. В открытом море из-за сбоев в доставке и изменения маршрутов застряли порядка 70 тысяч тонн пшеницы и консервов.

Сорванные поставки коснулись около 30 тысяч тонн контейнерных продуктов: консервов, гороха и специализированного детского питания. Около 21 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для Йемена, остаются заблокированными в Омане. Поставки в Демократическую Республику Конго задерживаются в портах Танзании из-за перегрузки и скопления судов.

Суда с продовольствием вынуждены отказаться от маршрутов в Красном море и перенаправляться в обход мыса Доброй Надежды, что увеличивает время доставки на недели.

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау предупредил на пресс-конференции в Женеве: если конфликт продлится до июня, а цены на нефть останутся выше 100 долларов за баррель, еще 45 миллионов человек могут оказаться в состоянии острой нехватки продовольствия.

«Это поднимет уровень глобального голода до рекордной отметки, и это ужасная, ужасная перспектива», — заявил Скау. На сегодняшний день 318 миллионов человек уже испытывают острую нехватку продовольствия.

Третий всадник Апокалипсиса: пророчество, которое сбывается

В этот момент невозможно не вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова. Когда Сын Человеческий снимает третью печать, Иоанн видит: «И взглянул я, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай» (Откр 6:5–6).

Хиникс — это мера зерна, примерно равная дневному рациону одного человека. Динарий — дневная плата наемного работника в Римской империи. Пророчество говорит о страшном времени, когда весь дневной заработок человека будет уходить на то, чтобы купить хлеб только для себя — не для семьи, не для детей.

Третий всадник на черном коне олицетворяет голод. В руке он держит весы — символ того, что хлеб будут делить на вес, а цена на зерно взлетит до небес. Черный цвет коня — цвет смерти и траура.

Богословы объясняют: в этом пророчестве пшеница символизирует продукты первой необходимости, которые становятся недоступными для простых людей. А сохранение «елея и вина» означает, что предметы роскоши останутся в изобилии для богатых, пока бедные умирают от голода.

Сегодня мы видим, как это пророчество обретает плоть и кровь.

Ормузский пролив: горлышко бутылки, через которое проходит жизнь

Почему вдруг еда застряла в море? Ответ — в Ормузском проливе. Через этот узкий морской коридор между Ираном и Оманом проходит не только пятая часть мировой нефти, но и 20% мировой торговли удобрениями — аммиаком, фосфатами, карбамидом.

Иран ввел плату за проход судов через пролив — до 2 миллионов долларов за судно. Кроме того, прямые удары по судам и угроза обстрелов заставляют танкеры и контейнеровозы искать пути в обход Африки.

«Узкое горлышко» Ормуза оказалось перекрытым. И это не просто нефть. Это — добрива, без которых не вырастет урожай. Это — пшеница, которой кормят голодающих. Это — детское питание, застрявшее в трюмах где-то в открытом море.

Без удобрений, как предупреждают эксперты, фермеры в беднейших странах будут вынуждены сократить посевные площади или перейти на менее урожайные культуры. «Особенно в беднейших странах фермеры могут сократить использование удобрений, что негативно скажется на урожае», — цитирует DW Джозефа Глаубера из Международного института исследования продовольственной политики.

Это не просто кризис. Это — знамение

В христианской традиции голод — один из четырех всадников Апокалипсиса. Он приходит после войны (второй всадник — красный конь) и предшествует смерти (четвертый всадник — бледный конь).