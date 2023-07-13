Мерабова призналась, что позиция Пугачевой по отношению к России «чудовищна»

Как сообщает сайт aif.ru , известная джазовая певица имеет свое мнение касательно отъезда из страны Аллы Пугачевой. Мерабова от всей души поддерживает Россию, но не заметила подобного шага от Примадонны.

По словам Мариам Мерабовой, она не разделяет то, как относится Пугачева к российскому народу. Хоть 74-летняя певица может быть «и не согласна», но она не имеет права на оскорбление невинных людей. «Я горда нашими людьми, и мне жаль ее…», – заявила Мерабова.

Также она уверена в том, что Алла Борисовна еще признает, если пока не поняла свою ошибку. И, несмотря на это, исполнительница все еще остается любима многими, хоть и сделала выбор в пользу другой культуры, покинув Родину. «Ее позиция для меня чудовищна», – подчеркнула джазовая певица.