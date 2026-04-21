Мэрии Омска придется ответить за нефть в реке: подробности громкого экоскандала у Юбилейного моста

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало загрязнение акватории в самом центре Омска. Причиной появления масляных пятен в районе Юбилейного моста эксперты называют ненадлежащую работу городских ливневых систем в период активного паводка, пишет КП.

Нефтяные пятна в сердце города

Сигнал о нарушении водного законодательства поступил от бдительного жителя Омска, который заметил характерные радужные разводы на поверхности Оми в конце марта. В ходе оперативной проверки сотрудники Росприроднадзора подтвердили факт загрязнения реки в районе Юбилейного моста. Тщательный осмотр прибрежной зоны показал, что прямой сброс через промышленные водовыпуски в этом месте не осуществляется, что заставило специалистов искать иные источники проблемы.

Причины загрязнения акватории

По версии проверяющих органов, попадание нефтепродуктов в реку напрямую связано с процессом интенсивного снеготаяния и особенностями местного рельефа. Из-за неудовлетворительного состояния и ненадлежащей эксплуатации городской ливневой канализации неочищенные стоки с дорог и прилегающих территорий начали стекать в Омь самотеком. Вместе с талой водой в реку попали остатки ГСМ, скопившиеся на почве и дорожном покрытии за зимний период.

Реакция властей и надзорных органов

По результатам проверки Сибирское управление Росприроднадзора внесло официальное представление в адрес администрации города Омска. Документ требует незамедлительного устранения причин загрязнения и приведения ливневых сооружений в рабочее состояние. Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль, подчеркивая недопустимость попадания токсичных сточных вод в водные объекты общего пользования.