Мэрия Махачкалы приступила к сносу незаконных строений в руслах рек
В Махачкале спецтехника разбирает дома, мешающие свободному току воды
В Махачкале продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий разрушительных паводков, обрушившихся на город в конце марта — начале апреля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, особый упор делается на расчистку русел рек, где незаконные постройки и скопившийся мусор создают серьезную угрозу для беспрепятственного прохождения воды. Курирует мероприятия первый заместитель главы города Нариман Батырбиев, передает портал midag.ru.
Заместитель начальника Управления координации капитального строительства Зураб Нугаев рассказал, что после подтоплений в городе ведется планомерная работа по выявлению и демонтажу объектов, расположенных непосредственно в русле реки Тарнаирка. К операции привлечено около десяти единиц специализированной техники, которая очищает реку от строительного и бытового мусора, а также разбирает капитальные строения, препятствующие свободному стоку воды. По словам Нугаева, многие работы инициированы по просьбам самих жителей, которые осознали общую опасность и согласились освободить русло.
Одним из примеров сознательного подхода стал поступок местного жителя Имагаджи Чумалева. Его дом в районе улицы Нигматулы Магомедова частично нависал прямо над Тарнаиркой. Осознав риски после недавних событий, мужчина самостоятельно обратился в администрацию с просьбой помочь демонтировать выступающую часть строения. Чумалев пояснил, что приобрел эту недвижимость около пяти лет назад и не знал о том, что она заходит в русло реки. Он выразил благодарность мэрии за предоставленную технику и специалистов, которые аккуратно разбирают конструкции.
В пресс-службе городской администрации заверили, что аналогичные мероприятия по расчистке русел и проверке частных домовладений в водоохранных зонах запланированы и на других участках Махачкалы, чтобы восстановить естественный сток воды и обезопасить жителей от будущих паводков.