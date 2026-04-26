Мэрия Махачкалы приступила к сносу незаконных строений в руслах рек

В Махачкале продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий разрушительных паводков, обрушившихся на город в конце марта — начале апреля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, особый упор делается на расчистку русел рек, где незаконные постройки и скопившийся мусор создают серьезную угрозу для беспрепятственного прохождения воды. Курирует мероприятия первый заместитель главы города Нариман Батырбиев, передает портал midag.ru .

Заместитель начальника Управления координации капитального строительства Зураб Нугаев рассказал, что после подтоплений в городе ведется планомерная работа по выявлению и демонтажу объектов, расположенных непосредственно в русле реки Тарнаирка. К операции привлечено около десяти единиц специализированной техники, которая очищает реку от строительного и бытового мусора, а также разбирает капитальные строения, препятствующие свободному стоку воды. По словам Нугаева, многие работы инициированы по просьбам самих жителей, которые осознали общую опасность и согласились освободить русло.

Одним из примеров сознательного подхода стал поступок местного жителя Имагаджи Чумалева. Его дом в районе улицы Нигматулы Магомедова частично нависал прямо над Тарнаиркой. Осознав риски после недавних событий, мужчина самостоятельно обратился в администрацию с просьбой помочь демонтировать выступающую часть строения. Чумалев пояснил, что приобрел эту недвижимость около пяти лет назад и не знал о том, что она заходит в русло реки. Он выразил благодарность мэрии за предоставленную технику и специалистов, которые аккуратно разбирают конструкции.

В пресс-службе городской администрации заверили, что аналогичные мероприятия по расчистке русел и проверке частных домовладений в водоохранных зонах запланированы и на других участках Махачкалы, чтобы восстановить естественный сток воды и обезопасить жителей от будущих паводков.