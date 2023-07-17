Мэрия Москвы решила демонтировать паркоматы в столице за ненадобностью

Мэрией Москвы было принято решение о демонтаже паркоматов с улиц столицы ввиду их ненадобности. По информации правительства, через аппараты проходит менее 1 процента транзакций пользователя паркингов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» .

В московском департаменте транспорта отметили, что почти весь платежный трафик (95%) проходит через соответствующее приложение. При этом на обслуживание паркоматов в прошлом году ушло более 100 миллионов рублей.

В издании сообщили, что мэрия потратит почти 12 миллионов рублей на демонтаж 519 уличных паркоматов в столице.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что паркоматы не пользуются популярностью из-за того, что выделяется слишком мало времени на оплату парковки. По его мнению, именно поэтому столичные водители перешли на оплату в приложении.

Он указал на то, что паркоматы были популярны, когда на их оплату давалось 15 минут. В 2018 время сократили до 5 минут, и по мнению эксперта, водители не успевают добежать до аппарата.

В издании уточнили, что 80 аппаратов все же останется на улицах, в самых востребованных местах. Остальные паркоматы демонтируют до сентября.