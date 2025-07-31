Британский эксперт по геополитике Александр Меркурис выразил мнение, что в течение ближайших шести месяцев украинские вооруженные силы могут быть вынуждены отступить на правый берег Днепра. Об этом передает телеканал RT со ссылкой на его комментарий.

Специалист полагает, что причиной такого решения является нехватка ресурсов у украинских военных для обеспечения обороны в Днепропетровской области.

«Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведёт ситуация на поле боя», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что у Вооруженных сил Украины нет ни необходимого тяжёлого вооружения, ни достаточного количества личного состава, чтобы создать систему обороны и удерживать позиции, хотя бы частично сдерживая наступление российских войск.

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