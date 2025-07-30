Эстония предложила делать консервы для ВСУ из мяса кабанов, убитых при борьбе с чумой

Эстонский политик предложил производить консервы для украинской армии из мяса диких кабанов, отстреливаемых из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает РИА Новости.

Эстония нашла необычный способ поддержать Украину — использовать мясо диких кабанов для производства армейских консервов. Инициатором выступил председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас. Он предложил закупать у охотников 30% отстреленных кабанов, чтобы изготовить полмиллиона банок консервов. Часть продукции может быть направлена на Украину в качестве продовольственной помощи.

Африканская чума свиней (АЧС) распространилась по всей Эстонии, и власти вынуждены сокращать популяцию кабанов, чтобы сдержать эпидемию. Террас считает, что государство могло бы компенсировать охотникам стоимость мяса по рыночным ценам, а безопасное мясо — пустить в переработку.

В департаменте сельского хозяйства подтвердили, что консервы будут делать только из мяса здоровых животных. Зараженные туши утилизируют.

Ранее стало известно, что Польша и Украина запустят совместное производство вооружений.