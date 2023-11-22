Мероприятие для активистов МГЕР прошло в Кашире в День памяти жертв ДТП
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира и 16 батальона второго полка ДПС совместно с представителям МЧС и Мособлпожсас провели информационно-пропагандистское мероприятие для студентов и активистов Молодой гвардии Единой России. Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.
Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертв ДТП. Участникам рассказали о причинах аварий, их последствиях, продемонстрировали специальную технику для спасения людей, пострадавших в ДТП, и не только.
«Будучи пешеходом, водителем или пассажиром необходимо помнить об осторожности и концентрации на дороге и соблюдать правила дорожного движения», - подчеркнули в сообщении администрации.