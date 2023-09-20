В Центральном Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминском округе в эту пятницу пройдет мероприятие «Индия — далекая и близкая». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Посетителям расскажут о родстве духовных корней Индии и России, тысячелетнем духовном опыте индийского народа в йоге, а также об образе индийской женщины в индуизме. Кроме того, для гостей проведут мастер-классы по сари и традиционному индийскому чаепитию. Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

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