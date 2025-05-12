Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, состоялось в Луховицах

В Луховицах состоялся концерт «Никто не забыт, ничто не забыто», организованный в честь знаменательной даты – 80-летия Великой Победы. Мероприятие проходило в актовом зале Дома культуры «Старт» и было реализовано в рамках программы «Культура малой Родины», инициированной партией «Единая Россия».

Началось праздничное событие с торжественного шествия: военнослужащие под марш внесли на сцену священные символы – знамя Победы, государственный флаг Российской Федерации и флаг округа. Глава Луховиц, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин вручил заслуженные награды – памятные медали к 80-летию Победы и ценные подарки ветерану Великой Отечественной войны Нине Никоноровой, пережившей блокаду Ленинграда Наталье Чинючиной и Галине Смирницкой, а также труженикам тыла Валентине Чердынцевой, Лидии Сембер, Валентине Андриановой и Зинаиде Фадеевой.

Особую благодарность получили волонтеры, оказывающие поддержку военнослужащим, выполняющим свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Среди награжденных Ольга Камкина, Мария Полищук, Мария Миронова, Юрий Куликов, Игорь Свинцов и Людмила Штрыкова. Дополнительных поощрений по итогам работы в качестве волонтеров СВО удостоились Тимофей Тимошкин, Сергей Гузь, Андрей Гридин, Сергей Соловьев и Станислав Куликов.

«Никто не забыт, ничто не забыто – эта фраза, как никакая другая, отражает наше отношение к Великой Отечественной войне. Нет такой семьи, которой бы не коснулись события 1941-1945 годов. Миллионы человеческих судеб и жизней стали ценой Великой Победы. Время неумолимо идет вперед, но героические события того времени не затеряются в прошлом и будут передаваться из поколения в поколение», – обратился к участникам праздничного вечера Сергей Тимохин.

Концертная программа стала ярким дополнением к торжественному мероприятию. Свои таланты продемонстрировали: Анатолий Бутрин, Даниил Кузнецов и Александр Рожков, образцовый хореографический коллектив «Росинка», ансамбль «Формула радости». Еще песни исполнили вокальные дуэты Татьяна Холодова и Василий Колин, Желанна Курносых и Дарья Павлюковская.