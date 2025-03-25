Мероприятие, приуроченное к Международному дню людей с синдромом Дауна, прошло в Подольске
Праздник для «солнечных детей» провели в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Праздник для «солнечных детей» провели в Подольске. Мероприятие было приурочено к Международному дню людей с синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Местом проведения праздника стал Молодежный центр «Территория будущего». Организатором выступила Межрегиональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Рука об руку».
В празднике приняли участие 49 детей. Для ребят организовали игры и конкурсы, различные представления и шоу.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил приют, открытый при Покровском Хотьковском женском монастыре, и пообщался с воспитанницами.