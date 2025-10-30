Мероприятие «Россия. Родина. Единство»: парки Красногорска приглашают на концерты, мастер-классы и выставки

Общеобластное мероприятие развернется в детском городке «Сказочный», парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» и у живописного «Опалиховского пруда», предлагая гостям многогранное погружение в культурное наследие России.

С 11:00 до 14:00 каждый парк представит уникальную программу. На территории «Опалиховского пруда» у водной глади разместится творческая зона «Национальная палитра», где можно будет познакомиться с народными промыслами. Здесь же с полудня до 12:30 прозвучат народные песни в исполнении хора «Опалиха». В это же время гостей ждет раздача символичных ленточек-триколор и фотозона с ростовой куклой.

Детский городок «Сказочный» превратится в пространство для семейного творчества. Помимо традиционной ярмарки и фотовыставки, здесь развернется необычная локация «Веселые зубки», где детей в игровой форме познакомят с основами гигиены. Юные гости смогут попробовать себя в столярном деле, а с 12:30 до 14:00 — поучаствовать в крафтовых играх «На пне», развивающих мелкую моторику и фантазию.

На «Ивановских прудах» культурная программа приобретет особый колорит: после выступления вокального ансамбля «Родная песня» гости станут слушателями поэтических чтений о Родине, которые пройдут у площадки «Отражение» с 12:30 до 13:00.

Каждую локацию объединят тематические фотозоны, интерактивные площадки и атмосфера настоящего праздника, раскрывающего единство многонациональной культуры России.