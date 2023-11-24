Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП, провели в Электрогорске

Сотрудники Госавтоинспекции и пяти батальонов ДПС провели на улицах Электрогорска профилактические мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП. Об этом сообщили в канале «Город Электрогорск Павлово-Посадского городского округа».

В рамках этой работы жителей призвали соблюдать правила дорожного движения и уважать других водителей и пешеходов. Кроме того, им напомнили он необходимости использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, а также соблюдать скоростной режим.

«Совместно с инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних на общегородском родительском собрании разобрали основные ошибки, которые могут привести к дорожным происшествиям, поговорили о соблюдении правил безопасности в период осенних каникул», - добавили в сообщении.

Сотрудники полиции также раздали жителям информационные буклеты с правилами поведения на дороге.