Мероприятия в честь 82-летия битвы под Москвой прошли в Подольске

В подмосковном городском округе Подольск прошли мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине битвы под Москвой. Так, в муниципалитете состоялись памятные митинги в честь исторического события.

На торжественных церемониях традиционной минутой молчания почтили память погибших солдат Красной армии, возложили цветы к памятным мемориалам и на братских могилах. В мероприятиях принимали участие представители администрации подмосковного городского округа Подольск, духовенства, общественники и ветераны, члены трудовых коллективов, деятели культуры, школьники и студенты.

События Великой Отечественной войны и битва под Москвой остается в памяти людей доказательством силы, патриотизма и мужества солдат, которые ценою собственной жизни боролись за мир.