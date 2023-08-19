Мероприятия в рамках проекта «Нескучные каникулы» проходят в подмосковной Дубне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Проект «Нескучные каникулы» стартовал в Дубне. Первым адресом для «доставки праздника на дом» стал двор на улице Тверской. Об этом сообщил врио главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«Очень приятно было слышать от людей: как здорово, что вы нас всех собрали. Многие жители в чатах, мессенджерах писали – ого, сколько народа! Когда увидел фотографии – тоже был приятно удивлен», - написал Тихомиров в своих социальных сетях.
Отмечается, что порядка пятисот ребятишек и родителей поучаствовали в этом увлекательном мероприятии семейного формата, с детской анимацией и пенной вечеринкой.
«Каждый двор должен быть таким, чтобы в нем хотелось проводить праздники. И мы сейчас активно работаем в этом направлении: устанавливаем детские игровые площадки, асфальтируем внутридворовые дороги. Ну а «Нескучные каникулы» 24 августа будет принимать двор дома 15 на проспекте Боголюбова. Будет так же весело, я уверен», - подчеркнул Максим Тихомиров.
Ранее стало известно, что новый веломаршрут «Дубненская кругосветка» появится в Подмосковье.