Мероприятия в рамках проекта «Нескучные каникулы» проходят в подмосковной Дубне

«Каждый двор должен быть таким, чтобы в нем хотелось проводить праздники. И мы сейчас активно работаем в этом направлении: устанавливаем детские игровые площадки, асфальтируем внутридворовые дороги. Ну а «Нескучные каникулы» 24 августа будет принимать двор дома 15 на проспекте Боголюбова. Будет так же весело, я уверен», - подчеркнул Максим Тихомиров.