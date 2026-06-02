Мертвое море теряет по метру воды в год: побережье усеяно гигантскими провалами

Мертвое море, расположенное на границе Израиля и Иордании, стремительно мелеет, оставляя после себя опасные карстовые провалы. По данным гидрологов, ежегодно уровень воды падает примерно на 1,2 метра, а за последние полвека общее снижение составило 45 метров. Вдоль побережья уже образовалось более шести тысяч воронок, некоторые из которых достигают глубины 24 метров. Они разрушают дороги, здания и финиковые плантации, а также серьезно угрожают туристической отрасли и безопасности отдыхающих.

Причиной провалов специалисты называют отступление береговой линии и проникновение пресной воды в древние соляные слои. Пресная вода растворяет соль, лишая породу устойчивости. Яркий пример разрушительных последствий — курорт Эйн-Геди на западном берегу. Доступ к пляжу там ограничен из-за воронок, а ресторан, раздевалки и автозаправка давно заброшены. Лестница, которая раньше вела к воде, теперь обрывается в пустоту.

Исследователи выделяют несколько ключевых факторов обмеления: изменение климата, усиливающее испарение, и промышленная добыча минералов, требующая огромных объемов воды. Кроме того, главный источник питания водоема — река Иордан — практически полностью разбирается на орошение и водоснабжение в Израиле, Иордании и Палестине. До самого моря доходит лишь малая часть стока.

Чтобы остановить катастрофу, Израиль и Иордания обсуждают проект трубопровода из Красного моря в Мертвое. Предполагаемая мощность — около двух миллиардов кубометров воды в год. Однако реализация упирается в высокую стоимость и политические разногласия. Пока стороны не пришли к соглашению, экологическая ситуация продолжает ухудшаться, ставя под угрозу уникальную экосистему, экономику и культурное наследие региона.