Вячеслав Калинин, депутат Саратовской областной думы, ветеран боевых действий, в разговоре с Общественной Службой Новостей высказался предельно четко: сорвать курортный сезон в Крыму у Киева не получится. Его аргумент простой и упирается в цифры — последние годы полуостров стабильно принимает по пять-семь миллионов отдыхающих, и это даже выше советского рекорда, который составлял 4,2 млн. Однако за этой уверенностью в том, что поток туристов не иссякнет, кроется целый ворох проблем, которые Калинин не скрывает.

Он обратил внимание на свежие удары по гражданскому транспорту. Сначала ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Джанкое, повредив пассажирский поезд и электричку. А затем страшная трагедия разыгралась уже на территории ДНР, в Енакиево, куда прилетело по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь». Маршрут шел через Приазовье. Автобус выгорел полностью: салон, кабина водителя — все превратилось в расплавленный металл. Внутри находились 46 человек, семеро из них погибли, десять, включая ребенка, в больнице в состоянии средней тяжести. Следственный комитет квалифицировал это как теракт. И, по словам депутата, теперь Киев целенаправленно охотится за трассами, используя новейшие беспилотники.

Но вот что интересно. Калинин, с одной стороны, уверяет, что сезон не сорвут, а с другой — рисует картину, которая никак не вяжется с понятием «комфортный отдых». Он признает: с 2022 года в Крым не летают самолеты. Купить билет на поезд практически невозможно — в кассах пусто, а цена в один конец стартует от 18 тыс. до 22 тыс. рублей. Это не просто дорого, а запредельно дорого для многих. И депутат прямо говорит: проблема стала острой и требует неотложного решения.

По его словам, к тому же вокруг Джанкоя, если ехать по железной дороге, стоят зенитно-ракетные комплексы С-300. Они находятся в пределах нормальной видимости из окна вагона. И Калинин задает риторический, но очень тревожный вопрос: если комплексы стоят, почему они не сработали во время атаки на станцию? Остается только гадать, заключает он.

Ранее сообщалось, что Крым сохранит статус лидера автотуризма даже после открытия неба.