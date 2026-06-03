«Гибнут от чрезмерной гигиены»: терапевт рассказал, почему нельзя мыться каждый день

По его словам, такая привычка методично разрушает естественный защитный барьер кожи. Речь идет о кожном сале — сложной субстанции, которая удерживает влагу и не дает микробам с внешними раздражителями бесконтрольно атаковать организм. Когда мы агрессивно смываем этот слой каждый день, кожа пересыхает, шелушится и теряет способность себя защищать. И тут терапевт даже жестко резюмирует: если так продолжить, люди начнут «гибнуть не от инфекций, а от чрезмерной гигиены».

Идеальный режим, по мнению эксперта, — это полноценный душ с мылом и мочалкой всего раз в неделю. Почему? Потому что такой график оставляет кожный барьер нетронутым и не провоцирует потерю влаги. Однако жизнь есть жизнь: жара, спортзал, физическая работа или просто собственные ощущения могут требовать большего. В таких случаях Кондрахин разрешает мыться три-четыре раза в неделю, но с важным условием: использовать гели или мыло нельзя, достаточно просто ополоснуться водой. А самый компромиссный вариант — один раз в три дня с мягкими средствами.

По его мнению, обычное мыло и дешевые гели с агрессивными ПАВ не годятся. Врач рекомендует присмотреться к гелям с мягкими поверхностно-активными веществами и нейтральным pH — в районе 5,5–6,0. А еще лучше — крем-мыло. И после каждого душа, даже самого щадящего, обязательно увлажнять кожу лосьонами или кремами. Таким образом, частота мытья — не показатель чистоты, а скорее показатель вашей заботы о собственном кожном покрове. И если вам кажется, что пропустить душ хотя бы на день — гигиеническое преступление, то врач предлагает пересмотреть взгляды: возможно, главный враг вашей кожи — не грязь, а слишком усердная любовь к чистоте.

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