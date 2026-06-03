Белоруссия, Абхазия и Турция: в Альянсе турагентств рассказали, куда едут россияне этим летом

В рейтинге самых желанных направлений для летних поездок внутри страны Москва уверенно держит первое место. Столица оказалась номером один, по словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, во многом благодаря своей «теплой и красивой» атмосфере. А вот Санкт-Петербург, который мог бы побороться за лидерство, особенно в пору белых ночей и «Алых парусов», сам себя дисквалифицировал. Из-за наложения нескольких крупных событий — экономического форума и праздника выпускников — отели взвинтили цены в два, три, а кое-где и в пять раз. И туристы, которые могли бы ринуться на берега Невы, массово развернулись, не желая платить такие бешеные деньги. Об этом сообщает радио Sputnik .

Турэксперт добавил, что третью строчку прочно занял Краснодарский край с его Сочи, Анапой, Геленджиком, Туапсе и Азовским морем — классика жанра, выбор на любой кошелек. На четвертом месте Крым. А вот пятое место — зона настоящей борьбы: тут и Калининград, и Алтай, и озеро Байкал — регионы совершенно разные, но одинаково привлекательные для тех, кто устал от пляжей и хочет чего-то необычного.

По его мнению, в плане зарубежья картина не менее красноречивая. Среди ближних стран абсолютный и безоговорочный лидер — Белоруссия. Дальше с приличным отрывом идет Абхазия, а за ней выстраиваются Армения, Грузия, Узбекистан и Казахстан. В дальнем зарубежье царит гегемония Турции — она вообще стоит особняком, как отдельная вселенная. За ней, с огромной разницей, плетутся Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам. По сути, именно эта пятерка составляет весь серьезный дальний выезд. Итог прост: внутренний турист остается дома не из-за отсутствия желания путешествовать, а из-за дикого ценника в любимом Питере, а за границу едет либо в предсказуемую Турцию, либо к гостеприимным соседям — в Белоруссию или Абхазию.

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