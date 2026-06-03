Мессенджер от Wildberries: аналитик рассказал, бросит ли он вызов Telegram

Маркетплейс Wildberries решил попробовать себя в новой ипостаси — компании стало известно о разработке собственного мессенджера, который вырастет из внутреннего корпоративного инструмента и в будущем может выйти в массовое пользование. Прямо сейчас продукт проходит тестирование, однако станет ли он серьезным игроком на рынке — большой вопрос. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Общественной Службе Новостей оценил перспективы этой затеи сдержанно, но прагматично.

По его словам, шанс на успех потенциально есть у любого продукта, но одной технической начинки здесь мало. Решающий фактор популярности мессенджера — не его функции, а сетевая масса: сколько ваших друзей и знакомых уже сидят внутри. Без критической массы людей даже самый продвинутый клиент останется пустышкой. И вот здесь, как считает Муртазин, у Wildberries возникают огромные проблемы. Даже если им удастся со временем скопировать функционал Telegram или того же Max (бывший ICQ, перезапущенный с амбициями), для реального взлета нужны вложения совершенно другого порядка. Эксперт приводит красноречивое сравнение: объем инвестиций, ушедший в продвижение и раскрутку Max, на порядки превышает все затраты на разработку Telegram за всю его историю. Это колоссальные деньги — на рекламу, медиа, админресурс и бесконечную раскрутку.

Эксперт резюмирует, что у Wildberries, как ни крути, таких ресурсов нет. Компания большая, но не настолько, чтобы бросить вызов сложившимся монстрам финансовым мускулом. Поэтому прогноз Муртазина звучит трезво и без злорадства: какую-то долю рынка новинка отхватить сможет, но не больше. Знаковым продуктом для индустрии он вряд ли станет. Итог прост: желание Wildberries залезть в чужую песочницу понятно, но без гигантских вложений в создание привычки у миллионов людей мессенджер рискует остаться галочкой в списке «тоже сделали» — и не более того.

Ранее эксперт Кусков заявил, что KakaoTalk не сможет составить конкуренцию Telegram и Max.